Четыре человека оказались накрыты лавиной на горе в Бурятии после трагедии с туристами

МЧС: Четырех альпинистов накрыло лавиной на горе Мунку-Сардык в Бурятии

Четыре человека оказались накрыты лавиной на горе Мунку-Сардык в Бурятии после трагедии с тремя туристами. Об этом сообщает МЧС России по Республике Бурятия.

Сход снежной массы произошел на перевале «26-го партийного съезда», где несколько дней назад не выжили три альпиниста. Состояние погребенных под снегом людей на данный момент неизвестно. Более дюжины спасателей и две единицы техники выдвинулись на место происшествия.

Ранее три человека не выжили во время восхождения на гору Мунку-Сардык в Бурятии. По предварительным данным, у группы оборвалась связка. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.