Бывший СССР
12:44, 12 мая 2026

Адвокат Ермака прокомментировал обвинения в коррупции

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ситуация с обвинением бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака в коррупции спровоцирована публичным давлением. Такое заявление сделал адвокат Ермака Игорь Фомин, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Не нужно быть профессиональным юристом, чтобы спросить себя: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-нибудь строительстве? По-моему, эта вся ситуация спровоцирована этим публичным давлением», — подчеркнул он.

По словам Фомина, на пленках нельзя услышать голос экс-главы офиса президента.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.

