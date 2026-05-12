Адвокат Ермака прокомментировал обвинения в коррупции

Адвокат Ермака Фомин отрицает выдвинутые НАБУ обвинения в коррупции

Ситуация с обвинением бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака в коррупции спровоцирована публичным давлением. Такое заявление сделал адвокат Ермака Игорь Фомин, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Не нужно быть профессиональным юристом, чтобы спросить себя: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-нибудь строительстве? По-моему, эта вся ситуация спровоцирована этим публичным давлением», — подчеркнул он.

По словам Фомина, на пленках нельзя услышать голос экс-главы офиса президента.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.