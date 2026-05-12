Звезда «Дома-2» рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

Звезда «Дома-2» Беркова заявила, что в детстве пережила сексуальное насилие

Звезда реалити-шоу «Дом-2», бывшая порноактриса Елена Беркова заявила, что столкнулась в детстве с сексуальным насилием. Об этом она рассказала в интервью психиатру и наркологу Василию Шурову, запись их беседы доступна на YouTube.

Беркова призналась, что в возрасте четырех-пяти лет стала жертвой сексуального насилия. На вопрос Шурова о том, кто надругался над ней, звезда «Дома-2» ответила, что это был ее родственник.

«Я вспомнила это вообще уже после трех браков (Беркова была замужем пять раз — прим. «Ленты.ру»), когда впервые попала в счастливые отношения, в которых я почувствовала себя максимально в безопасности. И мне прямо это все в картинках открылось. Я обалдела даже, как можно было это забыть. Слишком четко и много всего вспомнилось», — добавила она, говоря о пережитом насилии.

Ранее бывший генеральный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский рассказал, как на проекте отреагировали на новость о том, что Беркова снималась в порно. По его словам, выгнать ее из шоу попросили в Госдуме.