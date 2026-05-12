Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 12 мая 2026Силовые структуры

Бывший помощник Владимира Жириновского получил приговор

В Москве один из экс-руководителей ЛДПР Абельцев получил 5 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Москве Тверской суд приговорил одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Абельцев признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что, по версии обвинения, Абельцев сообщил потерпевшему ложные сведения о своих знакомствах и связях с высокопоставленными депутатами Госдумы, якобы позволявших ему за вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве помощником депутата. На самом деле такой возможности у него не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Tenet намекнул на скорый старт продаж нового кроссовера

    Попавшие под минометный обстрел бойцы СВО смогли выйти незамеченными из-за одной детали

    Взрыв танка с пивом привел к смерти мужчины в российском регионе

    Азия начала активнее использовать ископаемое топливо из-за перебоев с СПГ

    Сестра загадочно пропавшего Героя России Асылханова рассказала о его поисках

    Швыдкой указал на идиотизм европейцев

    Пашиняна уличили в желании сделать из Армении врага России

    Выявлена скрытая причина ускоренного развития болезни Альцгеймера

    В России осудили известного рэпера за пропаганду наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok