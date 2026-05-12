Бывший помощник Владимира Жириновского получил приговор

В Москве один из экс-руководителей ЛДПР Абельцев получил 5 лет колонии

В Москве Тверской суд приговорил одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Абельцев признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что, по версии обвинения, Абельцев сообщил потерпевшему ложные сведения о своих знакомствах и связях с высокопоставленными депутатами Госдумы, якобы позволявших ему за вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве помощником депутата. На самом деле такой возможности у него не было.