16:26, 4 мая 2026Силовые структуры

Бывшему помощнику Владимира Жириновского запросили срок за аферы

Гособвинение попросило приговорить к 8 годам экс-депутата Госдумы Абельцева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Государственный обвинитель запросил восемь лет колонии общего режима для одного из бывших руководителей ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Абельцева. Об этом пишет ТАСС.

Прокурор также попросил оштрафовать Абельцева на миллион рублей. Экс-депутат проходит фигурантом дела, возбужденного по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Слушание проходило в закрытом режиме. В ходе прений прокурор заявила, что подсудимый «вину фактически не признал».

По версии обвинения, Абельцев сообщил потерпевшему ложные сведения о своих знакомствах и связях с высокопоставленными депутатами Госдумы, якобы позволявших ему за вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве помощником депутата. На самом деле такой возможности у него не было.

Ранее сообщалось, что Абельцев признал вину и полностью погасил ущерб, а потерпевший не имеет к нему претензий.

Абельцев входил в четыре созыва Госдумы с 1993 года. В 2011 году он перестал быть депутатом, однако остался работать в ЛДПР помощником Владимира Жириновского.

