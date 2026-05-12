Дачникам ответили на вопрос о необходимости лицензии для колодца

Дачник вправе рыть колодец или скважину без лицензии при соблюдении ряда условий. Их в разговоре с RT назвала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

По статье 19 закона «О недрах» собственник участка вправе использовать подземные воды без лицензии, если объем добычи не превышает 100 кубометров в сутки, вода берется из горизонтов, которые не являются источниками централизованного водоснабжения и используется исключительно для бытовых нужд без коммерческой составляющей. Глубина сама по себе критерием законности не является.

Если скважина общая для садового некоммерческого товарищества (СНТ), правила меняются. Для СНТ действуют правила об упрощенном лицензировании без геологической экспертизы, но без оформления в СНТ не обойтись.

