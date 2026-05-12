14:21, 12 мая 2026

Дело против Ермака назвали последним предупреждением США Зеленскому

Скачко: Дело против Ермака — последнее предупреждение Вашингтона Зеленскому
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дело против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака — это последнее предупреждение США для Киева и Лондона. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко.

Он напомнил, что недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила Ермаку обвинения в коррупции. Эксперт выразил уверенность, что таким образом Киев предупреждают о последствиях нежелания украинских властей идти на условия Вашингтона по урегулированию конфликта — следующим шагом Запада может стать политическое устранение самого главы Украины Владимира Зеленского.

«Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», — подчеркнул специалист

Он добавил, что Ермак уже в 2022 году был замечен в коррупционных действиях. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то "пилит" сотни миллионов», — резюмировал Скачко.

Ранее в МИД России прокомментировали обвинения против Ермака. Было отмечено, что дело против экс-главы ОП Украины наносит сокрушительный удар и по самому Зеленскому.

