В МИД России прокомментировали обвинения против Ермака

Мирошник: Обвинения против Ермака наносят удар по Зеленскому

Обвинения в коррупции против бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака являются ударом по самому украинскому лидеру. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Предъявление подозрений ближайшему соратнику Зеленского Андрею Ермаку — это, безусловно, удар непосредственно по Зеленскому», — рассказал дипломат.

По его словам, это является и ударом по возможностям украинского лидера и определению дальнейшей его политической и международной деятельности.

Сам Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.