Долина сорвала свой концерт ради тайного выступления

Mash: Долина отменила выступление в Москве ради дня рождения Санкт-Петербурга

Певица Лариса Долина перенесла свой сольный концерт в Москве ради тайного выступления на дне рождения Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 25 мая на сцене столичного бара Petter вместо Ларисы Александровны выступит Александр Буйнов. Как сообщил журналистам директор народной артистки России, в эту дату ее пригласили на День города в Санкт-Петербург. Поэтому концерт в Москве было решено перенести на неделю.

Также издание уточняет, что новая площадка для выступления Долиной перед московской публикой пока не известна.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал спекуляцией новую песню Ларисы Долиной о ее тяжелом жизненном пути. Медиаменеджер отметил, что на фоне скандала с продажей квартиры Долина долгое время была в центре внимания.