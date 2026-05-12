13:10, 12 мая 2026

Генконсульство России в Дубае призвало не приходить на приемы в откровенных нарядах

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: shulers / Shutterstock / Fotodom

Генконсульство России в Дубае призвало не приходить на приемы в откровенных нарядах. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале государственного учреждения.

Представители генконсульства заметили, что с наступлением жары в городе многие посетители приходили на приемы в слишком открытой одежде. «За последние дни сотрудники наблюдали разные стадии принятия дубайского лета.
Некоторые из них были слишком смелыми даже для Ближнего Востока. Генконсульство — все-таки государственное учреждение, а не внезапно открывшийся beach club», — отметили они.

В связи с этим сотрудники порекомендовали перед походом в государственное учреждение надевать длинные юбки, брюки и закрытую обувь. «Мы искренне сочувствуем. Мы тоже живем в Дубае. Но дипломатические отношения с жарой пока не урегулированы. Мы уже видели многое. Не заставляйте нас видеть больше», — гласит сообщение.

В марте стало известно, что на Хьюстонской выставке животноводства и родео в Техасе ввели строгий дресс-код из-за откровенных нарядов посетителей.

