Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:44, 22 марта 2026

На крупнейшем в мире родео ввели дресс-код из-за повадившихся оголяться посетителей

На родео в Техасе ввели строгий дресс-код из-за откровенных нарядов посетителей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Albert_Cooper / Shutterstock / Fotodom

На Хьюстонской выставке животноводства и родео в Техасе ввели строгий дресс-код из-за откровенных нарядов посетителей. Об этом сообщает New York Post.

Представители крупнейшей в мире выставки подобного рода обратили внимание на многочисленные посты возмущенных пользователей в соцсетях. Так, юзеры оказались недовольны тем, что гости мероприятия повадились оголяться и смущать других своим внешним видом. В том числе они носили обнажающие ягодицы микрошорты и юбки, бюстгальтеры и кроп-топы.

Организаторы техасского родео, длящегося 20 дней, решили обновить правила посещения. «Мы оставляем за собой право отказать во входе или удалить любого человека в одежде, которая считается неподходящей или может испортить впечатление от мероприятия для других гостей», — говорится в их заявлении. При этом указывается, что к неуместным относятся предметы гардероба с нецензурной лексикой или оскорбительными изображениями, чрезмерно порванная ткань, видимое нижнее белье и одежда, которая слишком обнажает тело.

В феврале россияне раскрыли отношение к спортсменам в открытой форме в спортзале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Борт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия

    В Минобороны сообщили о пятичасовой массированной атаке ВСУ на регионы России

    Пашинян публично извинился перед женщиной после ссоры в метро

    Дмитриев раскрыл сценарий развития топливного кризиса в Европе

    Иран назвал условие прохождения Ормузского пролива

    SHAMAN назвал обязательным пунктом райдера портрет одного человека

    «Ахмат» раскрыл детали состояния потерявшего сознание после удара коленом в голову игрока

    На крупнейшем в мире родео ввели дресс-код из-за повадившихся оголяться посетителей

    Подполковник армии США оценил план по захвату острова Харк

    Орбан назвал причину полного разорения Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok