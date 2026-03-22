На крупнейшем в мире родео ввели дресс-код из-за повадившихся оголяться посетителей

На родео в Техасе ввели строгий дресс-код из-за откровенных нарядов посетителей

На Хьюстонской выставке животноводства и родео в Техасе ввели строгий дресс-код из-за откровенных нарядов посетителей. Об этом сообщает New York Post.

Представители крупнейшей в мире выставки подобного рода обратили внимание на многочисленные посты возмущенных пользователей в соцсетях. Так, юзеры оказались недовольны тем, что гости мероприятия повадились оголяться и смущать других своим внешним видом. В том числе они носили обнажающие ягодицы микрошорты и юбки, бюстгальтеры и кроп-топы.

Организаторы техасского родео, длящегося 20 дней, решили обновить правила посещения. «Мы оставляем за собой право отказать во входе или удалить любого человека в одежде, которая считается неподходящей или может испортить впечатление от мероприятия для других гостей», — говорится в их заявлении. При этом указывается, что к неуместным относятся предметы гардероба с нецензурной лексикой или оскорбительными изображениями, чрезмерно порванная ткань, видимое нижнее белье и одежда, которая слишком обнажает тело.

