Россияне раскрыли отношение к людям в открытой форме в спортзалах

KP.RU: 32 процента россиян раздражают тренирующиеся в шортах и топах спортсмены

Россияне раскрыли отношение к спортсменам в открытой форме в спортзале. Результаты опроса с соответствующей информацией публикует KP.RU.

В результате исследования выяснилось, что для 54 процентов опрошенных не принципиально, во что одеты посетители залов на тренировках. «Те, кого раздражают другие посетители спортзала, забывают самое главное — они пришли туда тренироваться, а не глазеть по сторонам», «Если человек моется и соблюдает гигиену — это плюс, остальное меня мало волнует», «Вообще-то в зал ходят заниматься спортом, а не разглядывать тела людей. Может, кому-то удобно в шортах и топиках ходить, кого это должно волновать», — подчеркнули респонденты.

В то же время 32 процента участников исследования заявили, что их раздражают спортсмены в шортах и топах. По их словам, люди должны соблюдать правила приличия и не одевать слишком открытую форму, чтобы не смущать и не вызывать зависть у других. «Дресс-код не помешал бы, сейчас девушки не пойми в чем приходят, да еще и накрашенные и в золоте. Декольте всем показывают, как на дискотеке», — высказалась россиянка.

Вместе с тем 10 процентов опрошенных вдохновляют подтянутые фигуры в привлекательной спортивной форме. При этом два процента уточнили, что и сами носят подобные изделия на тренировках.

Ранее в феврале Цискаридзе призвал ввести дресс-код для посетителей театра. По словам бывшего премьера Большого театра, необходимо регламентировать форму одежды в культурных учреждениях по аналогии с храмами.