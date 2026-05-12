Глава МИД Латвии увильнула от ответа на острый вопрос об армии США

Глава МИД Латвии Браже ушла от ответа на вопрос о переброске войск США в страну

Глава МИД Латвии Байба Браже ушла от ответа на вопрос о переброске войск США в страну из ФРГ. Об этом она сказала в эфире Bloomberg.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение принято на фоне разногласий между Вашингтоном и Берлином по конфликту с Ираном.

Ведущий Bloobmberg спросил Браже, возможна ли переброска войск из ФРГ, например, в Латвию. «Вы обсуждаете этот вопрос с американцами?» — поинтересовался журналист.

«Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками. Не только по вопросам финансирования обороны, но и по всем другим вопросам», — ответила латвийский дипломат, дополнив свой ответ тем, что Евросоюзу важно вести тесное сотрудничество с США и Канадой. Война на Ближнем Востоке, добавила Браже, продемонстрировала необходимость такого рода отношений.

Ранее главы Минобороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку. По словам премьер-министра страны Эвики Силини, он утратил доверие после случая с падением украинских беспилотников на территории государства.