19:39, 12 мая 2026Мир

Глава Пентагона раскрыл цель поездок американских военных на Украину

Хегсет: Американские военные ездят на Украину перенимать опыт в области БПЛА
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские военные и чиновники ездят на Украину с целью перенять опыт в области ведения боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, трансляция доступна на YouTube-канале военного министерства.

«У нас ездили туда [на Украину] многие высокопоставленные чиновники, и мы узнали многое. На самом деле я лично одобрял отправку дополнительного персонала туда, чтобы получать информацию о применении БПЛА на этом поле боя, как в наступательных, так и оборонительных целях», — указал министр.

По словам Хегсета, США нуждаются в этой информации, чтобы «гарантировать усвоение каждого возможного урока украинского конфликта» и внедрение этого опыта в действия своих вооруженных сил.

Ранее Хегсет назвал преувеличенной проблему с пополнением запасов бомб и ракет, которые были использованы в ходе конфликта против Ирана.

