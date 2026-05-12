Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 12 мая 2026Мир

Шеф Пентагона оценил проблему с боеприпасами после ударов по Ирану

Хегсет: Проблема США с боеприпасами была безрассудно и бесполезно преувеличена
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр войны США Пит Хегсет назвал преувеличенной проблему с пополнением запасов бомб и ракет, которые были использованы в ходе конфликта против Ирана. Его слова приводит The Guardian.

«Проблема с боеприпасами была безрассудно и бесполезно преувеличена. Мы точно знаем, что у нас есть, и у нас достаточно того, что нам нужно», — сказал шеф Пентагона.

Во время выступления перед комитетом Палаты представителей США по ассигнованиям он подчеркнул, что Пентагон «прекрасно осведомлен обо всех этих нюансах».

Ранее Пит Хегсет заявил о выполнении США «священной миссии», намекая на войну против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат»

    Дачникам ответили на вопрос о необходимости лицензии для колодца

    Назван самый популярный у россиян способ оплаты за границей

    Россиянам раскрыли правила цифровой безопасности в путешествиях

    Директор российского депозитария годами выносил из клиентских ячеек сотни миллионов рублей

    Нейросеть помогла раскрыть расправу над экс-прокурором и его супругой в Москве

    В России собрались найти способ для получения кредитов за рубежом

    В Крыму Каллас сравнили с одной артисткой после слов о переговорах с Россией

    Мировые цены на нефть заметно выросли на фоне тупика в переговорах США и Ирана

    Шеф Пентагона оценил проблему с боеприпасами после ударов по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok