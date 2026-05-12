Шеф Пентагона оценил проблему с боеприпасами после ударов по Ирану

Министр войны США Пит Хегсет назвал преувеличенной проблему с пополнением запасов бомб и ракет, которые были использованы в ходе конфликта против Ирана. Его слова приводит The Guardian.

«Проблема с боеприпасами была безрассудно и бесполезно преувеличена. Мы точно знаем, что у нас есть, и у нас достаточно того, что нам нужно», — сказал шеф Пентагона.

Во время выступления перед комитетом Палаты представителей США по ассигнованиям он подчеркнул, что Пентагон «прекрасно осведомлен обо всех этих нюансах».

Ранее Пит Хегсет заявил о выполнении США «священной миссии», намекая на войну против Ирана.