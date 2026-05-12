Шеф Пентагона заявил о священной миссии

Хегсет заявил о священной миссии США, намекнув на войну с Ираном

Министр войны США Пит Хегсет заявил о выполнении своей страной священной миссии, намекнув на войну с Ираном. Его слова передает The Guardian.

«Пусть всемогущий Бог продолжает оберегать всех наших солдат, и пусть мы чтим память тех храбрых американцев, которых мы потеряли. Это наша священная миссия, которую мы будем продолжать выполнять», — заявил шеф Пентагона, не упомянув при этом операцию против Ирана.

Издание обратило внимание, что Хегсет не единожды прибегал к религиозным выражениям, говоря о действиях США.

В апреле глава Пентагона во время выступления зачитал отрывок якобы из Библии, который на самом деле был придуман режиссером Квентином Тарантино для фильма «Криминальное чтиво».