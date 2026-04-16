Глава Пентагона Хегсет процитировал Тарантино вместо Библии

Хегсет процитировал вымышленный библейский отрывок из «Криминального чтива»

Министр обороны США Пит Хегсет во время выступления в Пентагоне зачитал отрывок якобы из Библии, который на самом деле был придуман режиссером Квентином Тарантино для фильма «Криминальное чтиво». Фрагмент его выступления приводит Telegram-канал «Страна. ua».

«Путь праведного человека со всех сторон окружен неправедностью эгоистичных и тиранией злых людей. Благословен тот, кто во имя милосердия и доброй воли ведет слабых через долину тьмы... И я обрушу на тебя великую месть и яростный гнев», — процитировал Хегсет речь персонажа Сэмюэла Джексона Джулса, которую он произносил перед расправой над другим героем.

В оригинальной Книге пророка Иезекииля (25:17) текст звучит иначе: «И совершу над ними великое мщение, и накажу их в ярости Моей; и узнают, что Я — Господь». Вымышленная версия Тарантино стала культовой после выхода фильма в 1994 году.

Ранее стало известно, что представители Демократической партии в американском Конгрессе 15 апреля планируют внести резолюцию об объявлении импичмента Хегсету на основании шести статей. Демократы обвиняют главу Пентагона в начале незаконной войны против Ирана, которая повлекла угрозу для американских военнослужащих. Кроме того, на него возлагают ответственность за нарушение законов относительно нанесения ударов по гражданскому населению, халатное обращение с чувствительной информацией, препятствование надзору со стороны Конгресса.

Между тем Хегсета обвиняют в злоупотреблении властью и политизации применения вооруженных сил. Также демократы считают, что он совершал действия, наносящие ущерб репутации Соединенных Штатов и их вооруженным силам.