Мир
22:11, 15 апреля 2026Мир

Министру войны США решили объявить импичмент

Axios: Демократы США внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона Хегсета
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Представители демократической партии в американском Конгрессе 15 апреля планируют внести резолюцию об объявлении импичмента министру войны США Питу Хегсету на основании шести статей. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным журналистов, демократы обвиняют главу Пентагона в начале незаконной войны против Ирана, которая повлекла угрозу для американских военнослужащих. Кроме того, на него возлагают ответственность за нарушение законов относительно нанесения ударов по гражданскому населению, халатное обращение с чувствительной информацией, препятствование надзору со стороны Конгресса.

Между тем Хегсета обвиняют в злоупотреблении властью и политизации применения вооруженных сил. Также демократы считают, что он совершал действия, наносящие ущерб репутации Соединенных Штатов и их вооруженным силам.

Издание оценило перспективы такого шага. Аналитики уверяют, что инициатива об импичменте фактически обречена на провал. Дело в том, что обе палаты Конгресса США сейчас под контролем Республиканской партии, которая, вероятно, не пропустит документ дальше. Пресс-секретарь американского военного министерства Кингсли Уилсон уверяет, что предложение демократов является их очередной попыткой отвлечь внимание американцев от успехов администрации нынешнего президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что США вместе с Ираном приблизились к достижению сделки по урегулированию. Уточняется, что новый раунд прямых переговоров между сторонами может пройти в ближайшие дни.

