Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 12 мая 2026Мир

Китай раскрыл ожидания от визита Трампа

Посол Китая в США Се Фэн выразил надежду на успешный визит Трампа в Пекин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Посол Китая в США Се Фэн выразил надежду на успешный визит американского президента Дональда Трампа в Пекин, который начнется 13 мая. Свои ожидания он раскрыл в интервью Newsweek.

По словам дипломата, он ожидает, что предстоящая встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет успешно, определит правильный курс для будущего развития китайско-американских отношений, а также проложит вектор к расширению сотрудничества. Се Фэн выразил надежду, что саммит «позволит изучить правильный путь для сосуществования Китая и США в новую эпоху, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве».

«Стабильные и конструктивные китайско-американские отношения отвечают не только фундаментальным интересам народов обеих стран, но и общим ожиданиям международного сообщества», — подчеркнул посол.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай готов к устранению разногласий с США в ходе визита американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Путин проведет совещание по экономике после ухудшения прогнозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok