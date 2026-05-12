Китайские автогиганты потеряли в России миллиарды из-за падения спроса на машины

Убытки Geely и Changan на российском рынке превысили 15 миллиардов рублей

Российское подразделение Geely завершило 2025 год с убытком в 6,2 миллиарда рублей. Годом ранее компания демонстрировала рост в размере 1,5 миллиарда. Таким образом, прибыль сократилась почти в пять раз. Положение Changan оказалось еще более тяжелым. Потери бренда достигли 9,5 миллиарда рублей, а доходность упала в 12 раз. Совокупный убыток двух марок превысил 15,68 миллиарда рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Среди основных причин резкого падения называют дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки Центробанка, возросший утилизационный сбор и резкое снижение покупательской активности. Чтобы поддержать реализацию машин в условиях неподъемных процентов, Changan направил не менее 10 миллиардов рублей на субсидирование программ автокредитования.

На фоне общего спада авторынка завод Haval в Тульской области объявил о приостановке работы. С 20 июля 2026 года сотрудники предприятия уходят в двухнедельный корпоративный отпуск. Причина — затоваривание складов и снижение объемов производства.

Но есть и такие компании, кто наращивает темпы работы. Так, завод AGR в Калуге работает в две смены и готовится запустить третью. Здесь освоили выпуск собственных двигателей. В прошлом году с конвейера сошло 120 тысяч автомобилей, в этом планы увеличены до 150 тысяч единиц. В настоящее время идет активная работа по привлечению сотрудников в штат предприятия.

Липецкая площадка Evolute также не планирует каникул. Сейчас идет восстановление цеха после пожара. Вывести завод на полную мощность руководство планирует в течение ближайших шести месяцев.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2026 года в России зарегистрировали 4428 новых легковых автомобилей Volkswagen. В сравнении с тем же периодом прошлого года реализация выросла в 3,7 раза (на 268 процентов).