Ушедший из России производитель нарастил продажи машин в стране

Аналитик Целиков: Volkswagen увеличил продажи машин в России на 268 %

За первые четыре месяца 2026 года в России зарегистрировали 4428 новых легковых автомобилей ушедшего из страны немецкого производителя Volkswagen. В сравнении с тем же периодом прошлого года, когда показатель составлял всего 1205 машин, реализация выросла в 3,7 раза (на 268 процентов). Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Самой востребованной моделью за отчетный период стал кроссовер Tiguan. На него пришлось больше трети всех продаж (1518 единиц). Почти каждый четвертый покупатель марки (24,3 процента) остановил свой выбор на крупном кроссовере Teramont (1076 машин). Третьим по популярности оказался компактный кроссовер Tharu с результатом 968 автомобилей. Совокупная доля всех остальных моделей оказалась менее 20 процентов.

Аналитик подчеркнул, что более 95 процентов реализованных Volkswagen в России поступили на рынок из Китая. «Страна сборки уже давно не смущает российских покупателей. Главное, что бренд привычный», — подытожил Целиков.

Ранее стало известно, что с января по апрель 2026 года российский автопарк пополнили 9708 новых автомобилей Toyota. Этот показатель превысил результат аналогичного периода прошлого года (4929 единиц) на 97 процентов. Японская марка заняла седьмое место в общем зачете продаж, а ее доля на российском рынке достигла 2,5 процента.