08:48, 12 мая 2026

Ключевой участок фронта назван самым успешным для российских войск

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Славянско-краматорский участок фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) стал самым успешным за неделю для Вооруженных сил России. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в промежуток со 2 по 8 мая, до наступления перемирия, военнослужащие заняли ряд высот на данном направлении. Эксперт также напомнил, что российским войскам удалось занять два населенных пункта: Мирополье в Сумской области и Кривую Луку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Наилучший результат на неделе со 2 по 8 мая в освобождении оккупированных территорий за предыдущую неделю показали военнослужащие "Южной" группировки войск, расширившие зону контроля и взяв ряд высот на славянско-краматорском направлении, а также улучшили тактическое положение в районе Константиновки», — сказал он.

Ранее украинский военнослужащий с позывным Мучной заявил, что российские военные интенсивно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на славянском направлении. По его словам, им удается регулярно сжигать технику ВСУ на данном участке фронта благодаря системе контроля за дорогой.

