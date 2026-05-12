17:07, 12 мая 2026Интернет и СМИ

MAX начал сотрудничать с операторами «большой четверки»

MAX начал сотрудничать с операторами «большой четверки»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Операторы «большой четверки» подписали стратегическое соглашение с MAX. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Теперь пользователям будут приходить сообщения от «Билайна», МТС, «МегаФона» и Т2.

«Сотрудничество предполагает использование национального мессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений», — указали в пресс-службе.

Такие уведомления будут автоматически числиться в двух защищенных папках, отмеченных знаком верификации, — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Наиболее важные из них будут приходить только на доверенное устройство, указанное самим пользователем. Отмечается, что услуга успешно протестирована и является основной для входа в «Госуслуги».

Также соглашение с «большой четверкой» предполагает развитие совместных услуг и продуктов.

Интеграция с платформой МАХ для отправки сообщений доступна всем российским операторам связи, отметили в заявлении.

На начало апреля в национальном мессенджере зарегистрировались 110 миллионов человек. Ежедневная аудитория при этом превысила 80 миллионов пользователей.

