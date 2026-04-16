Названо число иностранных пользователей MAX

16:20, 16 апреля 2026

В MAX зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На данный момент в MAX зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей, такое число назвали в VK.

Наиболее активно регистрируются в MAX жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.

Регистрация в MAX доступна гражданам 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Всего на начало апреля в MAX зарегистрировались 110 миллионов человек. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей, утверждает VK.

В январе заявлялось, что мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира.

