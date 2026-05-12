Медведь растерзал человека в знаменитом национальном парке впервые за 28 лет

В американском парке Глейшер медведь впервые за 28 лет убил человека

В национальном парке Глейшер, США, нашли останки пропавшего туриста. Как пишет CBS News, предполагается, что он стал жертвой медведя.

Сотрудники парка заявили, что травмы мужчины совпадают с теми, что обычно наносят гризли. Они закрыли тропу, рядом с которой обнаружили туриста, и начали поиски медведя-людоеда.

Согласно Daily Mail, это первое смертельное нападение медведя в знаменитом американском парке за 28 лет. В 1998 году хищник растерзал человека в долине Ту Медисин.

Ранее сообщалось, что медведи напали на двух братьев в Йеллоустонском национальном парке в США. Рядом с местом происшествия нашли следы по меньшей мере двух хищников.

