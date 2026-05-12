Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:51, 12 мая 2026Экономика

На российские города опустился туман

Синоптик Леус: Центральную часть Европейской России накрыл туман
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

На города в центральной части Европейской России опустился туман. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

К образованию густой дымки привели относительно теплые и влажные воздушные массы в передней части циклона, выходящего в районы Прибалтики, отметил синоптик. В южных частях Москвы и Подмосковья видимость из-за туманов снизилась до 300-500 метров.

Аналогичное явление заметили на метеостанциях соседних Владимирской, Тульской и Калужской областей, а также в Брянской, Курской, Орловской и Костромской областях.

«По мере прогрева воздушных масс к 10-11 часам туманы будут рассеиваться, а местами их сменят морось и небольшие дожди», — заключил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что летняя погода в Москве наступит к концу текущей недели, то есть к 17 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского сделали первый комментарий о задержании Ермака

    Футболист «Динамо» рассказал об удавшейся мести «Краснодару»

    Падение выручки российских компаний с китайским участием объяснили

    Доктор Мясников заявил о стыде за российскую медицину в одном вопросе

    Стало известно о просьбах об отступлении к командованию ВСУ

    Раскрыт раскол в руководстве США по вопросу войны с Ираном

    Россиянин описал африканский остров фразой «разбил наши надежды и кошелек»

    Названы проверенные способы починить Windows

    В МИД рассказали об антироссийских требованиях ЕС к Грузии

    Российский авторынок обошел испанский

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok