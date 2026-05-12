На российские города опустился туман

Синоптик Леус: Центральную часть Европейской России накрыл туман

На города в центральной части Европейской России опустился туман. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

К образованию густой дымки привели относительно теплые и влажные воздушные массы в передней части циклона, выходящего в районы Прибалтики, отметил синоптик. В южных частях Москвы и Подмосковья видимость из-за туманов снизилась до 300-500 метров.

Аналогичное явление заметили на метеостанциях соседних Владимирской, Тульской и Калужской областей, а также в Брянской, Курской, Орловской и Костромской областях.

«По мере прогрева воздушных масс к 10-11 часам туманы будут рассеиваться, а местами их сменят морось и небольшие дожди», — заключил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что летняя погода в Москве наступит к концу текущей недели, то есть к 17 мая.