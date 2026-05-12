Названо неожиданное преимущество запаха ванили в квартире

Маркетолог Коро: Запахи ванили и корицы помогут продать квартиру

Запах ванили и некоторые другие ароматы могут помочь продать квартиру. Неожиданные преимущества ряда ароматических масел назвал маркетолог Николас Коро в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, помимо ванили покупателей привлекут запахи корицы и выпечки. Чтобы добиться положительного эффекта, достаточно разогреть одну каплю аромамасла в духовке. Коро добавил, что запах моря также может оказать положительное влияние на впечатления покупателей — он создаст ощущение близости воды.

Ранее эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Анна Зайцева рассказала, как проверить риелтора перед заключением сделки. Она посоветовала изучить соцсети специалиста.