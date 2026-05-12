Названы сроки восстановления важнейшего на Ближнем Востоке энергообъекта

ADNOC Gas: Газоперерабатывающий комплекс в Хабшане восстановится в 2027 году

Поврежденный в результате атаки Ирана один из ключевых энергообъектов на Ближнем Востоке — газоперерабатывающий комплекс в Хабшане (ОАЭ) — не заработает на полную силу в этом году. Об этом заявил финансовый директор компании ADNOC Gas Питер ван Дриэль, его слова приводит Bloomberg.

В настоящее время, пояснил он, газоперерабатывающий завод в Хабшане работает примерно на 60 процентов мощностей. К концу года показатель может достигнуть 80 процентов. Вернуться же к докризисному уровню удастся только в следующем году, констатировал Ван Дриель.

ADNOC Gas входит в структуру энергогиганта Abu Dhabi National Oil Company. Ранее ее комплекс в Хабшане, обеспечивающий 60 процентов потребностей ОАЭ в газе, получил повреждения после падения обломков иранских ракет.

Более серьезного урона удалось избежать благодаря местной системе противовоздушной обороны (ПВО). Несмотря на это, работа одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий была временно остановлена. В Министерстве иностранных дел ОАЭ назвали ракетную атаку Ирана угрозой глобальной энергетической безопасности.