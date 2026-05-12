Экономика
10:35, 12 мая 2026Экономика

В России начал пропадать интерес к IT

«Ъ»: Рост инвестиций в телекоммуникации и IT в 2025 году оказался меньше планов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: DC Studio / Magnific

По итогам 2025 года рост инвестиций в деятельность в области информации и связи составил 37,4 процента к уровню 2020 года при планируемых 46,7 процента. Об этом со ссылкой на отчет Минцифры по поводу реализации государственной программы «Информационное общество» (направлена на развитие IT и современных коммуникаций) пишет «Коммерсантъ».

Ведомство объясняет такую тенденцию спадом вложений в отрасли телекоммуникаций (в основном из-за высокой ключевой ставки), эффектом высокой базы 2024 года в сфере IT и разработки программного обеспечения (ПО), а также с «высокой неопределенностью макроэкономической ситуации».

Исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов отметил, что инвестиции критичны в телекоммуникациях, строительстве центров обработки данных (ЦОД), облаках и инфраструктуре данных. Без них мощности ограничиваются, сервисы дорожают, что приводит к замедлению цифровизации.

Для разработки ПО показатель имеет меньше значение, однако, отметил эксперт, если тенденция сохранится в 2026-м и 2027 годах, то возникнут риски для устойчивости цифровой инфраструктуры и технологического суверенитета.

Отдельно в документах Минцифры указано, что были нарушены сроки модернизации и приведения в нормативное состояние отделений «Почты России», а создание спутников связи и начало вещания (проектирование и изготовление космического аппарата «Экспресс-АМУ4») задерживается из-за сложностей с импортозамещением компонентов.

Ранее доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина предупредила, что в России во второй половине 2026 года IT станет одной из сфер, испытывающей самый острый дефицит кадров.

