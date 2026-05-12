Пашиняна уличили в желании сделать из Армении врага России

Политолог Атаев: Из Армении лепят военного врага России

В своем развороте на Запад премьер-министр Армении Никол Пашинян зашел слишком далеко — его действия ведут к тому, чтобы сделать из республики военного врага России. Своими мыслями на этот счет с «Царьградом» поделился политолог Артур Атаев.

В преддверии парламентских выборов Пашинян стремится сделать все, чтобы большую возможность для голосования получили прозападные армяне, проживающие в Европе и США. При этом армянскую диаспору из России вряд ли вообще обеспечат участками для голосования. Атаев напомнил, что аналогичным образом к власти в Молдавии пришла Майя Санду — она победила благодаря избирателям, голосовавшим на зарубежных участках в Европе.

По мнению политолога, ситуация может повториться. Пашинян чувствует угрозу из-за авторитета пророссийских армян, а потому он сделает все, чтобы они не имели возможности продвигать на выборах интересы России.

«Зато, конечно, будут открыты участки в европейских странах, где антироссийский вектор очень сильно подпитывается. Поэтому технология, которая апробирована в Молдавии и на Украине, кстати, сейчас будет активнейшим образом внедряться и в Армении. Из Армении сейчас на наших глазах лепят такого серьезного политического и экономического врага», — подчеркнул эксперт.

В заключение он заметил, что следующим этапом будет сделать из республики военного врага России, как это уже произошло «по лекалам [президента Украины Владимира] Зеленского».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян охарактеризовал возможный выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он заметил, что республика не покинет организацию внезапно.