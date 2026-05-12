Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

В Кемеровской области задержали подростка за попытку диверсии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 281 («Подготовка к диверсии») УК РФ.

По данным ведомства, 17-летний подросток перешел по ссылке в интернете и предоставил аферистам доступ к своему кабинету на портале госуслуг. После этого с ним связались неизвестные и, угрожая уголовной ответственностью, убедили приехать из Владивостока в Кемерово. Там он приобрел канистру бензина и облил тепловоз. Закончить диверсию ему не удалось. Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

