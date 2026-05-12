Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 12 мая 2026Силовые структуры

Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

В Кемеровской области задержали подростка за попытку диверсии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Кемеровской области задержали подростка за попытку диверсии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 281 («Подготовка к диверсии») УК РФ.

По данным ведомства, 17-летний подросток перешел по ссылке в интернете и предоставил аферистам доступ к своему кабинету на портале госуслуг. После этого с ним связались неизвестные и, угрожая уголовной ответственностью, убедили приехать из Владивостока в Кемерово. Там он приобрел канистру бензина и облил тепловоз. Закончить диверсию ему не удалось. Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

    Назван секретный способ продлить жизнь смартфона

    В Совфеде отреагировали на попытки Украины возобновить переговоры

    Стало известно о строгом требовании Трампа к властям США из-за Ирана

    Валюта страны БРИКС упала до рекордной отметки

    В России забили тревогу из-за пропавшего на передовой военблогера

    Чимаев рухнул в рейтинге UFC после поражения от Стрикленда

    Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

    Россияне начали переходить на одежду из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok