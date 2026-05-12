15:12, 12 мая 2026

Президент Финляндии оценил возможность нападения России на НАТО

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Anadolu via Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в возможность нападения России на страны НАТО. Слова политика прозвучали в интервью EUobserver.

«Если подготовиться к худшему, его можно избежать. Лично я, однако, не верю, что Россия решится проверить на практике Статью 5 [Устава НАТО], обязывающую союзников по НАТО оказывать взаимную помощь в случае нападения», — сказал он.

Стубб добавил, что не считает нападение России на страны альянса возможным в нынешних условиях.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Президент РФ Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

