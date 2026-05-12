Президент Финляндии послал журналиста в сауну после вопроса о США

Президент Финляндии Стубб призвал журналиста сходить в сауну после вопроса о США

Президент Финляндии Александр Стубб призвал журналиста сходить в сауну после вопроса о возможной переброске войск США. С таким советом он выступил в интервью EUObserver.

«Я не слишком обеспокоен. Финский подход — сохранять хладнокровие и спокойствие. Я рекомендую всем сходить в сауну и принять приятную ванну, а затем спокойно поразмышлять о том, что происходит вокруг и почему», — заявил Стубб, отвечая на вопрос о том, куда могут быть переброшены американские войска из Германии.

Журналист возразил финскому президенту, обратив внимание, что не во всех европейских странах есть сауны. В ответ Стубб посоветовал ему знакомую сауну, которая находится по пути из международного аэропорта в центр Праги.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о «распаде альянса». По его словам, это связано с решением американского президента вывести войска из Германии и пересмотром размещения ракет Tomahawk.