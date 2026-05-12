Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:38, 12 мая 2026Силовые структуры

Раскрыт гонорар воевавшего в рядах ВСУ наемника из Белоруссии

В ДНР белорусскому наемнику дали 13,6 года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) к 13,6 года колонии строгого режима приговорили гражданина республики Беларусь, признанного виновным в наемничестве. Об этом со ссылкой на Верховный суд ДНР сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденный целенаправленно прибыл на территорию Украины, намереваясь вести боевые действия против Вооруженных сил России, ЛНР и ДНР в качестве наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо срока суд конфисковал у осужденного уплаченный за преступную деятельность гонорар в 3 миллиона 734 тысячи рублей.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело 21-летнего наемника из Белоруссии Александра Думбляускаса, воюющего на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

    На Украине заявили о «сильном ударе» по Зеленскому из-за Ермака

    Трамп предсказал долгий разговор с Си Цзиньпином по одному конфликту

    Дачников успокоили насчет сроков посадок

    Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

    Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

    Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

    Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

    Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

    Критик назвал причину падения спроса на женские группы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok