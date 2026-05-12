Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:18, 12 мая 2026Моя страна

Редких летучих мышей нашли в новой пещере на юге России

Новую пещеру и колонию редких летучих мышей нашли в Краснодарском крае
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julien Renoult / Wikimedia

В Краснодарском крае обнаружили новую пещеру, а в ней — колонию редких летучих мышей, рассказало региональное отделение Русского географического общества.

Спелеологи отделения Андрей Остапенко и Сергей Ткаченко провели очередную исследовательскую экспедицию в окрестностях поселка Псебай Мостовского района. Они изучили ранее неизвестную пещеру, обнаруженную во время предыдущей экспедиции — она находится рядом с широко известными пещерами Гунькиной балки.

Как рассказал Остапенко, в прошлый выход путь в пещеру преградил низкий ход с ручьем, и удалось нанести на карту только привходовой участок длиной около 110 метров. В этот раз спелеологи надели гидрокостюмы, прошли первый обводненный участок и отсняли около 120 метров новых ходов. «Далее путь прекратил длинный и низкий полусифон — затопленный участок, в котором вода доходила почти до потолка. Сергей Ткаченко произвел разведку. Воздушной прослойки хватило, чтобы проплыть его, лежа на спине», — добавил он.

В общей сложности составлена карта 230 метров безымянной пока пещеры. Неисследованными остались еще как минимум 50 метров. В ней нашли крупную колонию летучих мышей — длиннокрыла обыкновенного, занесенного в Красную книгу.

В прошлом году спелеологи в нацпарке «Башкирия» обнаружили новую пещеру, расположенную в 30 километрах от поселка Нугуш в Мелеузовском районе. Эксперты назвали ее «Логово Арагога» в честь обладающего разумом гигантского паука из серии книг и фильмов по Гарри Поттеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица оказалась на допросе

    Шеф Пентагона заявил о наличии у США плана эскалации конфликта с Ираном

    Трамп раскрыл важную договоренность с Ираном

    В Армении высказались о «разводе» с Россией

    Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

    Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

    53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

    В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

    Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

    Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok