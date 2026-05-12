Редких летучих мышей нашли в новой пещере на юге России

Новую пещеру и колонию редких летучих мышей нашли в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обнаружили новую пещеру, а в ней — колонию редких летучих мышей, рассказало региональное отделение Русского географического общества.

Спелеологи отделения Андрей Остапенко и Сергей Ткаченко провели очередную исследовательскую экспедицию в окрестностях поселка Псебай Мостовского района. Они изучили ранее неизвестную пещеру, обнаруженную во время предыдущей экспедиции — она находится рядом с широко известными пещерами Гунькиной балки.

Как рассказал Остапенко, в прошлый выход путь в пещеру преградил низкий ход с ручьем, и удалось нанести на карту только привходовой участок длиной около 110 метров. В этот раз спелеологи надели гидрокостюмы, прошли первый обводненный участок и отсняли около 120 метров новых ходов. «Далее путь прекратил длинный и низкий полусифон — затопленный участок, в котором вода доходила почти до потолка. Сергей Ткаченко произвел разведку. Воздушной прослойки хватило, чтобы проплыть его, лежа на спине», — добавил он.

В общей сложности составлена карта 230 метров безымянной пока пещеры. Неисследованными остались еще как минимум 50 метров. В ней нашли крупную колонию летучих мышей — длиннокрыла обыкновенного, занесенного в Красную книгу.

В прошлом году спелеологи в нацпарке «Башкирия» обнаружили новую пещеру, расположенную в 30 километрах от поселка Нугуш в Мелеузовском районе. Эксперты назвали ее «Логово Арагога» в честь обладающего разумом гигантского паука из серии книг и фильмов по Гарри Поттеру.

