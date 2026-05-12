17:32, 12 мая 2026Экономика

Россиян предупредили об опасной уловке мошенников

Юрист Суворова: Внезапный и «ошибочный» перевод денег может быть уловкой жуликов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если россиянин отказался возвращать деньги, которые были переведены на его счет по ошибке, то его могут привлечь к суду за неосновательное обогащение. Об этом предупредила директор по правовым вопросам и комплаенс в финансовом маркетплейсе «Сравни» Юлия Суворова. Ее процитировало RT.

Однако стоит помнить, что сегодня уловкой о якобы ошибочном переводе денег часто пользуются мошенники. Они похищают чужие средства, зачисляют их на счет случайной жертвы, а потом просят ее перевести их на некий счет. Если человек доверится таким проходимцам и вернет эти деньги самостоятельно, то станет дроппером — соучастником схемы по отмыванию и транзиту украденных средств.

По словам Суворовой, возвращать деньги самостоятельно нельзя ни в коем случае. Действовать надо исключительно в правовой плоскости.

«Отправитель, якобы совершивший ошибку, обязан самостоятельно обратиться в свой банк с заявлением об отмене трансакции», — сказала юрист.

Что касается получателя, обнаружившего внезапное пополнение, то он должен незамедлительно связаться с банком, рассказать об ошибочном зачислении неизвестных средств и попросить возвратить их обратно по тем же реквизитам, откуда они поступили. Лишь такой алгоритм действий может обеспечить юридическую безопасность.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин призвал выпускать в России так называемые чистые карты без номеров и CVV на обратной стороне пластика. Это, по его мнению, должно помочь в борьбе с финансовыми мошенниками.

