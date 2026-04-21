16:45, 21 апреля 2026

В России предложили выпускать «чистые» банковские карты

Депутат ГД Плякин призвал выпускать в России банковские карты без номеров и CVV
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы (ГД) Владимир Плякин обратился к руководству Центробанка (ЦБ) с предложением начать выпускать в России так называемые чистые карты без номеров и CVV на обратной стороне пластика. Об этой инициативе парламентария сообщает Life.

Подобный формат, пояснил он, поможет в борьбе с финансовыми мошенниками. Последние, отметил Плякин, часто используют данные с утерянных банковских карт с целью вывода денежных средств на другие счета. Такие методы перестанут быть актуальными, если в России начнут массово выпускать «чистый пластик», полагает депутат.

В настоящее время данные с утерянных банковских карт могут быть легкой добычей для мошенников. Они используют их для совершения преступных операций в интернете. «Чистая карта полностью лишает нашедшего или злоумышленника такой возможности», — резюмировал Плякин.

В рамках борьбы с финансовыми злоумышленниками в России запустили механизм установления самозапрета на кредиты. Подобный сервис заработал в стране с весны прошлого года. К концу 2025-го такой услугой воспользовались в общей сложности 17,3 миллиона граждан. Еще одной мерой противодействия мошенникам станет возможность быстрого отказа от займа через портал «Госуслуги». Эта функция станет доступна пользователям портала с января следующего года.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Зеленский повторил одно требование к ЕС

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    Все новости
