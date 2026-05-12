Россиянам назвали предотвращающие бессмысленные траты вопросы

Michel Kataná: Во избежание ненужных трат важно задать вопрос об универсальности

Арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова назвала три вопроса, которые предотвращают бессмысленные траты. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь во избежание ненужных трат важно задать вопрос, будет ли новая вещь сочетаться с другой одеждой в гардеробе. «Многие покупают красивую, но сложную вещь. Яркий платок с невероятным узором или сумку необычной формы. А дома выясняется, что к ней не подходит ничего», — пояснила она и добавила, что лучше присмотреться к универсальным вещам.

Кроме того, важно обдумать, будет ли доставлять купленная вещь доставлять тактильное удовольствие. По словам Семеновой, если материал неприятен, швы колются или подкладка электризуется, радость от покупки улетучится быстро. «Вещь будет раздражать, а потом отправится в дальний ящик. Стоит обращать внимание на натуральные, дышащие материалы, такие как шелк, кашемир, качественная кожа и хлопок», — уточнила она.

Они приятны к телу, сохраняют форму и цвет годами. Такие вещи не просто выглядят дорого, а ощущаются дорогими. Когда вещь хочется трогать постоянно, она становится любимой, а любимые вещи никогда не лежат без дела. Это главный маркер удачной покупки Наталья Семенова

Последний вопрос, который поможет избежать импульсивных покупок, связан с психологией, поскольку часто люди приобретают вещи под влиянием соцсетей или рекламы. «Представьте, что на вещи нет никаких опознавательных знаков, громкого имени. Нравится ли вам ее форма, цвет, фактура сама по себе или вам нравится только то, что о ней подумают другие? Присмотритесь к лаконичным вещам», — подытожила собеседница издания.

Ранее россияне объяснили желание совершать импульсивные покупки.