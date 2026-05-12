13:46, 12 мая 2026

Россиянам назвали способы сделать суп полезнее

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatiana Volgutova / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что любой суп можно сделать полезнее, если соблюдать при его приготовлении четыре правила. Их он назвал россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, Вялов призвал при приготовлении супа использовать как можно больше овощей. Во-вторых, рис и картофель он призвал заменить на бобовые. В-третьих, в бульон нужно добавить куркуму или имбирь, написал доктор.

Еще одним способом увеличить пользу этого блюда, по словам врача, является соблюдение баланса между овощами, белками и углеводами: 50, 25 и 25 процентов соответственно. Самыми полезными супами Вялов назвал томатный, чечевичный, тыквенный, овощной и из брокколи.

Ранее диетолог Анастасия Черных рассказала об убивающих молодость продуктах. Она предупредила, что жирные блюда ведут к старению организма.

