Россиянам назвали важные нюансы хранения шин

Автоэксперт объяснил необходимость постоянной смены положения шин при хранении

Как правильно организовать хранение зимних шин, RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. Он перечислил нюансы, которые продлят срок службы покрышек.

Эксперт выделил два допустимых способа. Первый — укладка покрышек друг на друга, так называемый «бутерброд». Второй — вертикальное размещение, когда шины ставятся вертикально или подвешиваются за специальные крюки. Но оба эти способа требуют регулярной смены положения. Попов объясняет: если шины сложены стопкой, каждые две-три недели необходимо перекладывать нижнюю покрышку наверх, а при вертикальном хранении колеса нужно проворачивать на 90 градусов с такой же периодичностью.

Кроме того, специалист обратил внимание на важность соблюдения правильной температуры и влажности в помещении, где хранятся шины. Там не должно быть слишком сухо и жарко или слишком влажно и холодно, подытожил автоэксперт.

