14:38, 12 мая 2026

Россиянам перечислили простые правила защиты от клещей

Илья Пятыго

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Простые правила позволят защититься от клещей и избежать заражения инфекционными заболеваниями, заявила гинеколог Татьяна Илюхина. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Илюхиной, на природе необходимо носить светлую однотонную одежду, которая максимально прикрывает руки и ноги. Что касается обуви, она тоже должна быть закрытой, а штаны лучше заправить в носки или сапоги, написала врач.

Во-вторых, она призвала использовать головной убор или капюшон, а также убрать волосы, чтобы клещи не могли за них зацепиться. В-третьих, доктор посоветовала приобрести специальные отпугивающие средства, которые распыляются на одежду. В-четвертых, на природе нужно ходить по широким тропинкам и избегать контакта с кустарниками. Кроме того, Илюхина порекомендовала следить за тем, чтобы дети не бегали среди высокой травы и не падали в нее.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, как защититься от ботулизма. Так, она призвала не консервировать дома мясо, рыбу, птицу и грибы.

