Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:45, 12 мая 2026Силовые структуры

Россиянин до смерти избил водителя на ходу

Житель Сосновоборска получил 10 лет за убийство водителя, не пропустившего его
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд приговорил к 10 годам, 1 месяцу и 10 дням колонии жителя Сосновоборска, который до смерти избил не пропустившего его водителя прямо на ходу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Все произошло в июне 2025 года. 19-летний водитель не пропустил мужчину, который в состоянии опьянения переходил дорогу на красный свет. Обиженный пешеход запомнил его машину и на другом перекрестке сам подошел к ней. Он начал избивать водителя прямо через окно, а тот в попытке спастись резко нажал на газ. Выжить водителю не удалось – у него остановилось сердце.

Кроме того, в марте 2025 года злоумышленник повредил чужое авто после конфликта с таксистом. Ущерб составил около 90 тысяч рублей.

Ранее следователи возбудили еще одно дело против участников покушения на митрополита Тихона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    В России отреагировали на задержание бывшего главы офиса Зеленского

    Россиянин до смерти избил водителя на ходу

    55-летний Монсон начал переговоры о бое с 37-летним Иваном Емельяненко

    МИД напомнил об инициативе Путина о встрече «ядерной пятерки»

    Россияне описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно»

    Появились подробности госпитализации освободившегося из СИЗО российского мэра

    В России начал пропадать интерес к IT

    Microsoft скопировала Apple

    Две собачки съели золото хозяина на сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok