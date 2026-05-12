Россиянин до смерти избил водителя на ходу

Житель Сосновоборска получил 10 лет за убийство водителя, не пропустившего его

Суд приговорил к 10 годам, 1 месяцу и 10 дням колонии жителя Сосновоборска, который до смерти избил не пропустившего его водителя прямо на ходу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Все произошло в июне 2025 года. 19-летний водитель не пропустил мужчину, который в состоянии опьянения переходил дорогу на красный свет. Обиженный пешеход запомнил его машину и на другом перекрестке сам подошел к ней. Он начал избивать водителя прямо через окно, а тот в попытке спастись резко нажал на газ. Выжить водителю не удалось – у него остановилось сердце.

Кроме того, в марте 2025 года злоумышленник повредил чужое авто после конфликта с таксистом. Ущерб составил около 90 тысяч рублей.

