Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

В Салавате мошенники под видом госуслуг и ФСБ украли у пенсионера 21 миллион

В республике Башкортостан возбудили уголовное дело о мошенничестве после обмана 64-летнего российского пенсионера из города Салават. Об этом в Telegram-канале сообщает республиканское управление МВД.

По данным следствия, афера длилась с 15 апреля по 7 мая, когда неизвестные, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и ФСБ, забрали у мужчины свыше 21 миллиона рублей. Мошенники объясняли необходимость передачи им денег разными предлогами: от декларирования сбережений до угрозы уголовного дела за перевод средств на финансирование терроризма.

Вечером 21 апреля потерпевший передал первому курьеру 5 миллионов рублей, назвав кодовое слово, а 7 мая он передал второму курьеру оставшиеся более 16 миллионов рублей, также назвав кодовое слово.

