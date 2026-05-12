13:23, 12 мая 2026

Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В республике Башкортостан возбудили уголовное дело о мошенничестве после обмана 64-летнего российского пенсионера из города Салават. Об этом в Telegram-канале сообщает республиканское управление МВД.

По данным следствия, афера длилась с 15 апреля по 7 мая, когда неизвестные, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и ФСБ, забрали у мужчины свыше 21 миллиона рублей. Мошенники объясняли необходимость передачи им денег разными предлогами: от декларирования сбережений до угрозы уголовного дела за перевод средств на финансирование терроризма.

Вечером 21 апреля потерпевший передал первому курьеру 5 миллионов рублей, назвав кодовое слово, а 7 мая он передал второму курьеру оставшиеся более 16 миллионов рублей, также назвав кодовое слово.

Ранее россиян предупредили о набирающей популярность мошеннической схеме с машинами, в основе которой — покупка и «распаковка» боксов со случайным содержимым.

