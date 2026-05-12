Российский школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, на матче соперник ударил мальчика кулаком в живот. У пострадавшего ребенка диагностировали подкапсульный разрыв селезенки, который может вызвать внутреннее кровотечение.

Школьника поместили в реанимационное отделение. Его готовят к возможной операции.

До этого сообщалось, что в Дудинке девочке заплатили 700 тысяч за разрыв селезенки на детской площадке. Ученица четвертого класса Дудинской школы-интерната упала на прогулке во время группы продленного дня, катаясь на качелях. Медики диагностировали у нее закрытую тупую травму живота и разрыв селезенки. После госпитализации пострадавшей понадобился длительный курс лечения.