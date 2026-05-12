Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:56, 12 мая 2026Россия

Российский школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол

В Петербурге школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол
Майя Назарова

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, на матче соперник ударил мальчика кулаком в живот. У пострадавшего ребенка диагностировали подкапсульный разрыв селезенки, который может вызвать внутреннее кровотечение.

Школьника поместили в реанимационное отделение. Его готовят к возможной операции.

До этого сообщалось, что в Дудинке девочке заплатили 700 тысяч за разрыв селезенки на детской площадке. Ученица четвертого класса Дудинской школы-интерната упала на прогулке во время группы продленного дня, катаясь на качелях. Медики диагностировали у нее закрытую тупую травму живота и разрыв селезенки. После госпитализации пострадавшей понадобился длительный курс лечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Три туриста попались в российском аэропорту с кораллами из Египта

    В России рассказали о русофобской повестке в Армении

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok