16:47, 12 мая 2026

Российской туристке запретили въезд в Европу из-за банальной ошибки

Зарина Дзагоева
Российской туристке запретили въезд в Европу из-за банальной ошибки в соблюдении визовых правил. Об этом она рассказала на своей странице @superpolix в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, ей одобрили шенгенскую визу летом 2025 года. Она отправилась в Испанию, затем в Швецию, а покинуть Евросоюз (ЕС) хотела через Данию. Однако на таможне девушку стали допрашивать о подробностях поездки, в том числе о сроках. Оказалось, что путешественница нарушила визовый режим, оставшись в Шенгенской зоне дольше положенного срока.

«И сейчас будет такая банальная, но категорически важная информация. Рядом с датой открытия и закрытия визы есть маленькая циферка, означающая количество дней, которые вы можете пробыть в зоне Шенгена внутри этого временного промежутка. И я ее просто проигнорировала», — объяснила россиянка.

Далее туристку передали полицейским, которые потребовали от нее заполнить объяснительную и оплатить штраф в размере 200 евро (17,3 тысячи рублей). Девушку выпустили из страны, однако в апреле 2026 года ей пришло письмо с извещением о запрете на въезд в страны ЕС на два года.

Ранее российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. По словам автора ролика, подавать заявление на визу Франции можно даже с чистым паспортом или без работы.

