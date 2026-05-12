Самолет российской авиакомпании с капающей с потолка водой назвали скотовозкой

Самолет российской авиакомпании Azur Air с капающей с потолка водой назвали скотовозкой в сети. Ролик с минусами перелета опубликовала на своей странице @komarova_88 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пассажирка.

Автор видео объяснила, что доплатила 6 тысяч рублей за дополнительное место для ног на переднем ряду, но в итоге оказалась зажата стенкой перед собой. Более того, с потолка прямо над ней шел «тропический душ» из конденсата. Члены экипажа смогли лишь подложить салфетки, чтобы обеспечить комфорт россиянке.

В комментариях пользователи посоветовали пассажирке проверять модель самолета перед покупкой места. При этом многие назвали Azur Air «адской авиакомпанией» и рекомендовали не летать их рейсами. «Что вы хотите? У них скотовозки, а не самолеты», «Ужасная авиакомпания, про питание молчу», «Для начала перед выбором места надо смотреть схему самолета», «Надо было вас в клетках в грузовом отсеке везти», — писали юзеры.

Ранее россияне в сети описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно». Речь идет о FlyOne Armenia.