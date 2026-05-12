13:52, 12 мая 2026Культура

Михаил Швыдкой: В Европе на смену демократии пришел идиотизм
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой раскритиковал современные европейские ценности. Его комментарий приводит KP.RU.

«То, что мы видим сегодня в Европе, назвать демократией и либерализмом очень трудно. Это идиотизм», — заявил Швыдкой.

Спикер также осудил тенденцию навязывания ценностей меньшинств и указал на опасность подобной практики. По его словам, сейчас Россия лучше хранит европейские ценности, чем Европа.

Ранее Швыдкой заявил, что мир возвращается в эпоху до Гаагской конференции 1899 года из-за действий США в самом начале 2026 года. Он подчеркнул, что в таких условиях в мире снова начинает господствовать принцип «сильный всегда прав», который ограничивали международные обязательства и организации.

