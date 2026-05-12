Стал известен статус Умерова в коррупционном деле Миндича

Секретарь СНБО Умеров получил статус свидетеля по делу Миндича

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров получил статус свидетеля по делу Миндича. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на слова директора антикоррупционного органа Семена Кривоноса.

Тот факт, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) определило статус Умерова как свидетеля, означает, что глава СНБО на данный момент не является подозреваемым по делу Миндича.

Речь идет о расследовании, связанном с поставками Вооруженным силам Украины некачественных бронежилетов. Умеров упоминается в одном из эпизодов дела в период, когда он занимал должность министра обороны.

В ноябре 2025 года НАБУ объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров. Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.