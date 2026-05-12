Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 12 мая 2026Силовые структуры

Стала известна причина стрельбы в российской школе

Shot: Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани из-за несдачи экзамена
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На Кубани раскрыли причину стрельбы в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, девятиклассник устроил стрельбу из-за заваленного экзамена по русскому языку. Он не сдал устную часть пробного экзамена и это вывело его из себя.

Ситуация произошла в Гулькевичском районе — девятиклассник пронес пневматического оружие в школу и открыл огонь. В результате ранения получили двое школьников.

Устроивший нападение пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Ранее сообщалось, что стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в российской школе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Путин проведет совещание по экономике после ухудшения прогнозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok