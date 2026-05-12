Стала известна причина стрельбы в российской школе

Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани из-за несдачи экзамена

На Кубани раскрыли причину стрельбы в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, девятиклассник устроил стрельбу из-за заваленного экзамена по русскому языку. Он не сдал устную часть пробного экзамена и это вывело его из себя.

Ситуация произошла в Гулькевичском районе — девятиклассник пронес пневматического оружие в школу и открыл огонь. В результате ранения получили двое школьников.

Устроивший нападение пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

