13:01, 12 мая 2026Силовые структуры

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в российской школе

На Кубани в результате стрельбы в школе пострадали два ученика
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Кубани в результате стрельбы в школе пострадали два ученика. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

По данным канала, ЧП произошло в Гулькевичах. Девятиклассник открыл огонь из пневматического оружия и ранил двух школьников.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также в школу направлены психологи для оказания помощи родителям и учащимся.

В муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона.

Ранее сообщалось, что в российской школе произошла стрельба.

