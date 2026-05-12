Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в российской школе

На Кубани в результате стрельбы в школе пострадали два ученика. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
По данным канала, ЧП произошло в Гулькевичах. Девятиклассник открыл огонь из пневматического оружия и ранил двух школьников.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также в школу направлены психологи для оказания помощи родителям и учащимся.
В муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона.
